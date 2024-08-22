Власти Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области в ночь на четверг, 22 августа, объявлена угроза атаки с воздуха вражеских беспилотников. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал жителей региона губернатор Александр Гусев.

Глава региона призвал местное население сохранять спокойствие, напомнив, что силы ПВО Воронежской области находятся наготове.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.