Глава ДНР рассказал о попытках украинской армии проломить фланги Артемовска
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Тем самым ВСУ пытаются предотвратить наступательные действия российских войск.
Все такие действия блокируются ВС РФ за счет своего профессионализма, заявил Денис Пушилин.
«Мы и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях», - указал глава Донецкой народной республики.
Его слова привели РИА Новости. Ранее успехам российских бойцов помогала распутица. Они сумели перерезать основные автомагистрали в этом районе, и доставка украинских резервов была сильно затруднена. Почва высохла, и теперь украинцы могут использовать для движения своего транспорта даже поля. Они перебрасывают свои силы на фланги для воздействия на российские подразделения. Тем не менее, войска России полностью контролируют ситуацию в городе и вокруг него, несмотря на всю ее сложность.