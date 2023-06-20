Глава думского комитета Картаполов назвал сроки завершения украинского контрнаступления

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что украинское контрнаступление завершится через три недели. Такое мнение он высказал в эфире «Соловьев Live».

По его словам, ВСУ действуют так, как от них и ожидали. После отражения украинского удара российские войска сами перейдут в наступление, считает Картаполов.

Ранее командир спецназа «Ахмата» Апты Алаудинов заявил, что украинское наступление может продлиться полтора месяца. А после того, как оно выдохнется, российская армия двинется в направлении Киева.

Американский подполковник Дэниел Дэвис считает, что в ходе наступления ВСУ истощат свои силы. После этого Украине нечем будет защищаться, и российские войска возьмут Харьков или Одессу, а при худшем для киевского режима сценарии – оба этих города.