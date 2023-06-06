Глава Евросовета шокирован атакой ВСУ на Каховскую ГЭС, но обвиняет в ней Россию
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Глава Евросовета Шарль Мишель был потрясен сегодняшней атакой на Каховскую ГЭС, о чем он написал в своих соцсетях.
«Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС... поднимем этот вопрос на заседании Евросовета в июне и предложим дополнительную помощь подтопленным районам», – сообщил политик.
Удар по Каховской ГЭС ночью нанесли ВСУ – предположительно, из РСЗО «Ольха». Однако Мишель привычно обвинил в разрушении станции Россию.
В результате удара была обрушена верхняя часть гидроузла с шандорами. Из-за неконтролируемого сброса повысился уровень воды в низовьях Днепра. Предварительно, в зоне затопления могут оказаться 14 населенных пунктов на левом берегу, который находится под контролем России. Власти Херсонской области готовятся к эвакуации людей.