Глава Евросовета шокирован атакой ВСУ на Каховскую ГЭС, но обвиняет в ней Россию

Глава Евросовета Шарль Мишель был потрясен сегодняшней атакой на Каховскую ГЭС, о чем он написал в своих соцсетях.

«Шокирован беспрецедентной атакой на Каховскую ГЭС... поднимем этот вопрос на заседании Евросовета в июне и предложим дополнительную помощь подтопленным районам», – сообщил политик.

Удар по Каховской ГЭС ночью нанесли ВСУ – предположительно, из РСЗО «Ольха». Однако Мишель привычно обвинил в разрушении станции Россию.

В результате удара была обрушена верхняя часть гидроузла с шандорами. Из-за неконтролируемого сброса повысился уровень воды в низовьях Днепра. Предварительно, в зоне затопления могут оказаться 14 населенных пунктов на левом берегу, который находится под контролем России. Власти Херсонской области готовятся к эвакуации людей.