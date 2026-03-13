Глава-фальшивка: фейковый руководитель района на Ямале пытался обмануть северян

Глава Пуровского района Кирилл Трапезников обратился к жителям с экстренным предупреждением. В регионе активизировались мошенники, которые создали поддельные аккаунты и от имени руководителя муниципалитета пишут и звонят ямальцам. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

О появлении фейковых страниц стало известно из официального телеграм-канала Трапезникова. Глава района подчеркнул, что не имеет отношения к новым аккаунтам и не создавал никаких дополнительных страниц для общения с населением.

Вся достоверная информация и связь с руководителем территории доступны только через проверенные официальные каналы. Жителей просят быть бдительными и не вступать в диалог с неизвестными, которые пытаются войти в доверие, используя имя главы района.

