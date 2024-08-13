По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, атака украинских военных на Курскую область является агонией киевского режима. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он добавил, что такой жест отчаяния киевского режима демонстрирует то, что дела у Зеленского совсем плохи.

По мнению Константинова, также это может быть и попыткой показать хозяевам, что киевский режим еще способен вредить нашей стране, а значит, ему надо и дальше давать деньги и вооружение, что является главным для него.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал Украину после нападения на Курск «политически мертвой».