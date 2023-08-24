По словам председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова, если глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает себя одним из центров принятия решений, то в этом случае можно ему подыграть и ударить его по голове веточкой «герани». Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он отметил, что киевский режим, являющийся террористическим, готов наносить удары по полуострову в любое время, поэтому следует наносить российской армии удары на упреждение.

По мнению политика, к главе украинской разведки вновь пришли критические дни, раз он снова решил ударить по Крыму.