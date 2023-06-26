Глава Херсонской области назвал ложью информацию о захвате ВСУ плацдармов на левом берегу Днепра

Ранее появились данные, что украинские части сумели форсировать реку и закрепиться рядом с Антоновским мостом.

Владимир Сальдо сообщил, что все слухи об этом - ложь и вброс киевских пропагандистов. По его сведениям, несколько мелких групп украинских военнослужащих действительно на протяжении трех последних дней пытались совершить переправу на данном участке, но не преуспели.

«Официально сообщаю, что это ложь», - указал он в своем микроблоге.

Сальдо заявил, что все пытавшиеся переправиться десантники были уничтожены.