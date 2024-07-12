Глава Коломны: угрозы жителям от падения самолета нет
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Жителям населенных пунктов в Коломне ничего не угрожает, сообщил глава муниципалитета Александр Гречищев, комментируя ситуацию с крушением самолета Sukhoi Superjet 100.
По его словам, воздушное судно разбилось на территории лесного массива вблизи деревни Большое Карасево.
«Добрались до места падения. Еще раз подтверждаю — угрозы населенным пунктам нет», - написал глава в своих соцсетях.
Самолет потерпел крушение сегодня. В этот момент в нем находились три члена экипажа, все погибли. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Сейчас на месте инцидента работают пожарные и спасатели. Выехал отряд «Центроспас» и представители центра «Лидер» МЧС РФ в составе более тридцати человек.
По информации АГН «Москва», Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования крушения.