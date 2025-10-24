Серия взрывов в Ростовской области. ПВО отражает атаку украинских БПЛА

В ночь на пятницу, 24 октября, в Ростовской области прогремели взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны отражает атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.

Жители городов Таганрог, Каменск-Шахтинский и Чертковского района сообщили, что слышали от пяти до семи взрывов. В небе наблюдались яркие вспышки, а также был слышен звук работающего двигателя.

Свидетели сообщают, что из-за сильных звуков сработала сигнализация на автомобилях. На данный момент нет официальной информации о пострадавших или повреждениях.

Ранее Минобороны сообщило о 33 сбитых беспилотниках в ночь на 22 октября. Больше всего БПЛА, восемь единиц, было перехвачено над Брянской областью.