Глава Крыма рассказал о перехваченном ночью на полуострове украинском беспилотнике

Инцидент произошел в северном Крыму, так указал Сергей Аксенов. После того, как российские военные перехватили управление дроном, они успешно посадили его на землю.

«Пострадавших и разрушений нет», - заверил Аксенов в своем микроблоге.

Он попросил всех местных жителей пользоваться исключительно проверенными источниками информации, и не доверять различным слухам, которые нередко пытаются распространяться в обществе. Крымчанам стоит соблюдать спокойствие, поскольку ситуация находится у властей под контролем.