Глава крымского парламента назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой Киева

«В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало», – написал политик в соцсетях.

По мнению Константинова, остановить украинский режим может только лишение возможности наносить удары и неотвратимость возмездия.

В результате утреннего ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара. Серьезные травмы получила 14-летняя дочь погибших, она доставлена в больницу.

Украинские власти, по обыкновению, не подтвердили свою причастность к атаке на гражданскую инфраструктуру России.