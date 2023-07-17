Глава крымского парламента назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой Киева
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
Причиной инцидента на Крымском мосту стала атака террористического режима Киева, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода – исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало», – написал политик в соцсетях.
По мнению Константинова, остановить украинский режим может только лишение возможности наносить удары и неотвратимость возмездия.
В результате утреннего ЧП на Крымском мосту погибла семейная пара. Серьезные травмы получила 14-летняя дочь погибших, она доставлена в больницу.
Украинские власти, по обыкновению, не подтвердили свою причастность к атаке на гражданскую инфраструктуру России.