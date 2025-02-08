Глава Макеевки заявил о прицельном ударе ВСУ по мирным жителям из оружия с Запада

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров заявил RT , что украинские силы атаковали город из американской установки HIMARS. Это привело к разрушениям, повреждениям транспорта и пострадавшим.

По словам Владислава Ключарова, город обстреливают весь день. При этом он подчеркнул, что в Макеевке нет военных: это мирный населенный пункт, который оказался беззащитным перед лицом угрозы ВСУ.

11 человек после атаки обратились за медицинской помощью, а еще один погиб. По словам мэра, противник использовал американские ракеты HIMARS, одна из которых упала в центре.

Напомним, что обстрелу подвергся район автостанции Плеханово. В многоэтажке случился взрыв, повредилось множество квартир и выбило окна. Также начались пожары, повредился гражданский транспорт. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Макеевку в разгар выходного дня.