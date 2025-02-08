ВСУ атаковали Макеевку в разгар выходного дня: есть пострадавшие

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские бойцы при атаке на Макеевку 8 февраля могли использовать ракетами с фугасной боевой частью. Комментарий передает телеканал «Звезда».

По оценке Кимаковского, на фугас указывает характер разрушений в Макеевке. На месте атаки специалисты экстренных служб, которые обходят квартиры поврежденного дома. Присутствуют пожарные расчеты.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что фрагменты ракеты ВСУ рухнули в Центрально-Городском районе Макеевки. Повреждены квартиры, а также 15 автомобилей. Среди раненых — десять человек. Также погибла молодая девушка, которая получила несовместимы с жизнью травмы.

Пушилин отметил, что украинский противник атаковал город в разгар выходного дня и таким образом «враг пытается отомстить мирному населению» за неудачи на фронте.

Ранее сообщалось, что система ПВО за ночь сбила над территорией России более 80 вражеских дронов. 84 вражеских дрона