Глава МИД Украины признал, что Евросоюз не сможет поставить обещанное количество снарядов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что Евросоюз не сможет выполнить обещания по поставке боеприпасов.

В Европе обещали поставить Украине миллион снарядов до марта 2024 года. В настоящее время это обещание выполнено лишь на треть.

По словам Кулебы, причина срыва поставок в «печальном состоянии» европейской оборонной промышленности и бюрократии Евросоюза.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что план поставок вряд ли может быть выполнен, а во многих странах ЕС все громче звучат споры о необходимости предоставления Украине военной и финансовой помощи.