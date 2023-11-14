Глава МИД Украины признал, что Евросоюз не сможет поставить обещанное количество снарядов
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона заявил, что Евросоюз не сможет выполнить обещания по поставке боеприпасов.
В Европе обещали поставить Украине миллион снарядов до марта 2024 года. В настоящее время это обещание выполнено лишь на треть.
По словам Кулебы, причина срыва поставок в «печальном состоянии» европейской оборонной промышленности и бюрократии Евросоюза.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что план поставок вряд ли может быть выполнен, а во многих странах ЕС все громче звучат споры о необходимости предоставления Украине военной и финансовой помощи.