Глава Минобороны Белоусов рассказал о времени полета американских ракет из ФРГ до Москвы

США планируют разместить на территории Германии свои ракеты. Время их полета до Москвы составит всего восемь минут. Такое заявление сделал глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов. Его слова привело РИА Новости.

Министр выступил на расширенном заседании коллегии своего ведомства. Он напомнил, что еще летом этого года Вашингтон и Берлин заявили о планах разместить в ФРГ американские ракеты средней дальности, которые способны преодолеть 2400 км.

«А в дальнейшем – о размещении гиперзвуковых ракет с подлетным временем до Москвы порядка восьми минут», — указал Белоусов.

Ранее сообщалось, что на том же заседании министр поблагодарил своего предшественника Сергея Шойгу за создание мощного задела в развитии российских вооруженных сил. Он добавил, что свой вклад также внесли Госдума, Совет Федерации и многие другие ведомства.