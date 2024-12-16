Министр обороны Белоусов поблагодарил Шойгу за создание мощного задела в развитии российской армии

Глава Министерства обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что его предшественник Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии армии. Его слова привело РИА Новости.

Министр выступил на расширенном заседании коллеги его ведомства. Он отметил вклад в развитие российских вооруженных сил целого ряда людей и организаций.

«Хотел бы искренне поблагодарить Сергея Кужугетовича Шойгу за создание мощного задела в развитии Вооруженных сил», — указал он.

Белоусов сообщил, что свой вклад также внесли правительство России, Государственная Дума и Совет Федерации, а также администрация президента и многие силовые ведомства.

Ранее сообщалось, что на том же заседании Белоусов озвучил потери ВСУ за все время спецоперации. По его утверждению, Киев потерял более миллиона своих военнослужащих. Только за текущий год российская армия освободила от противника порядка 4,5 тыс. кв. км территории.