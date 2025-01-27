Глава Минобороны Украины попал под уголовное дело

Центр противодействия коррупции (ЦПК) в официальном канале Telegram сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Рустема Умерова, главы Минобороны Украины.

Национальное антикоррупционное бюро Украины по просьбе ЦПК зарегистрировало уголовное дело, главным фигурантом которого стал Рустем Умеров. Его обвиняют в злоупотреблении властью.

ЦПК отметило, что Умеров незаконно уволил Тараса Чмута и Юрия Джигира, которые занимали места в наблюдательном совете. Их называли одними из самых авторитетных экспертов в вооруженных закупках. Кроме того, глава ведомства отказался продлевать контракт директору агентства оборонных закупок Марине Безруковой. Она получила место в начале 2024 года после скандалов, связанных с коррупцией.

В Раде указывали, что наблюдательный совет АОЗ в прошлом году смог принять только одно решение, и оно касалось продления контракта с руководительницей АОЗ Безруковой.

Умеров также заявил, что подал в правительство представление об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова, который занимал должность с октября 2023 года, пишет РИА Новости.

На фоне информации, что Умеров якобы собрался «перезапускать» Наблюдательный совет АОЗ, собираются проверить все его действия.

Депутат Верховной Рады Анастасия Радина в публикациях отмечала, что внутренний департамент оборонного ведомства, ДВТП, работающий с АОЗ, не обеспечил выполнение более половины договоров по состоянию на ноябрь 2024 года.

Ранее сообщалось, что Умеров заявлял о начале серийного производства ракеты «Паляниця».