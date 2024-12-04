Глава Минобороны Украины Умеров заявил о начале серийного производства ракеты «Паляниця»

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о старте серийного производства ракеты под названием «Паляница». Также он отметил, что было возобновлено производство крылатых ракет Р-360 для системы «Нептун». Об этом информирует издание «Страна.ua».

В статье упоминается, что «Паляница» представляет собой компактный ракетный дрон, который не оснащен сложной системой наведения и обладает небольшой боеголовкой.

Эти характеристики, вероятно, делают его менее затратным и проще в производстве по сравнению с крылатыми и баллистическими ракетами.

Ранее сообщалось, что Остин и Умеров по телефону обсудили удар России «Орешником» по «Южмашу».