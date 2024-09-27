Проект «НемеZида» обнародовал данные более 800 военнослужащих ВСУ, которые совершили вторжение в Курскую область, сообщило РИА Новости.

Среди идентифицированных лиц есть представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады, а также операторы беспилотников, в числе которых около 200 иностранных наемников из таких стран, как Израиль, Армения, Грузия, Иордания, Казахстан, Турция, Молдова, Сирия и других.

К примеру, Юлия Горзова (Пискун), родившаяся в 1981 году в Киевской области, является оператором беспилотников второго отделения роты ударных беспилотных систем.

Хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», обратилась к ВСУ с призывом сдаться и сопровождала сообщение музыкальным треком с радиочастотой «Волги».

RaHDit регулярно проводит подобные действия, ранее они уже публиковали информацию об офицерах НАТО.

Ранее сообщалось, что жена военного из США случайно выдала количество уничтоженных Россией F-16.