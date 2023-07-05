Глава Орехово-Зуево: состояние подростков, пострадавших на аттракционе, удовлетворительное

Глава Орехово-Зуево Руслан Заголовацкий рассказал, в каком состоянии сейчас находятся две несовершеннолетние девушки, которые ранее пострадали при падении кабинки аттракциона в парке муниципалитета.

Как глава сообщил интернет-изданию «Орехово-Зуевская правда», обе школьницы сейчас в удовлетворительном состоянии.

«Пострадали два подростка, сейчас они находятся в больнице. Лично навестил девчонок в больнице – чувствуют себя удовлетворительно», - рассказал Заголовацкий.

Глава добавил, что аттракцион принадлежит частному лицу. Ранее он был проверен технадзором и допущен к эксплуатации.

Инцидент произошел в среду. Две девушки в возрасте пятнадцати лет катались на одном из аттракционов в парке Орехово-Зуево. Во время катания кабинка, в которой находились школьницы, сошла с рельсов и упала. Девушек госпитализировали с травмами. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Областная прокуратура проводит проверку.