Глава пожарной безопасности Забайкалья решил уволиться во время лесных пожаров в регионе

Ринат Хисматулин, руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края, уходит с поста во время массовых лесных пожаров. Об этом сообщил РБК.

Хисматулин занимает свою должность с конца 2022 года. В марте текущего года в Забайкалье начал действовать новый пожароопасный сезон, тогда же был объявлен режим повышенной готовности. Вслед за этим начались природные возгорания. Режим чрезвычайной ситуации в регионе объявили 7 апреля. Вслед за этим, 23 апреля его вывели на федеральный уровень.

На этом фоне появилось сообщение, что Хисматулин покидает свой пост по собственному желанию. Он решил отдохнуть от служебных обязанностей, так указано в заявлении. Его обязанности будет временно исполнять Андрей Ковальчук, заместитель главы департамента и начальник отдела по пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ввели режим ЧС из-за паводка. Уровень воды в реке Ишим достиг отметки в 801 см, тем самым превысив безопасный уровень. Под постоянное наблюдение взяты все защитные дамбы и земляные валы, предназначенные для защиты населенных пунктов.