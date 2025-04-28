В Тюменской области ввели режим ЧС из-за наводнения

В Казанском районе в связи с наводнением объявлена чрезвычайная ситуация. Утром 28 апреля близ села Ильинка уровень воды в реке Ишим превысил критическую отметку. За 24 часа уровень воды поднялся на 12 см и достиг 803 см, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На реке Ишим наблюдается усиление паводка. В селе Казанском уровень воды поднялся на 21 см за сутки. Рассматривается возможность временного прекращения движения грузового и пассажирского транспорта по дороге между селами Казанское, Малые Ярки и Пешнево из-за подтопления. Будет обеспечен альтернативный маршрут.

Все защитные дамбы и земляные валы, предназначенные для защиты населенных пунктов, находятся в исправном состоянии и под постоянным наблюдением. Запас прочности защитных сооружений достаточен. Ожидается дальнейшее усиление паводка, возможно достижение и превышение уровня 2017 года.

На 29 апреля объявлено штормовое предупреждение: сильный ветер, мокрый снег. В связи с этим планируется обеспечить круглосуточное дежурство на дамбах и насыпях.

Ранее сообщалось, что режим ЧС федерального уровня ввели в Забайкалье из-за природных пожаров.