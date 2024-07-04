Глава «Росатома» Лихачев заявил, что угроза атак на российские АЭС имеет под собой почву
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По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, российское руководство и силовые структуры предпринимают значительные усилия для обеспечения безопасности отечественных атомных электростанций, тем не менее угроза атаки на них по-прежнему реальна. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что предпринято немало шагов для того, чтобы обезопасить структуру российских атомных электростанций. Однако изредка случаются атаки на энергетическую инфраструктуру, прежде всего на сети вблизи атомных электростанций.
По мнению эксперта, в подобных условиях угроза остается ощутимой, особенно для АЭС на западном контуре страны, которые мобилизованы по высшему разряду готовности для защиты от любых атак с воздуха. Попытки таких ударов действительно происходят, поэтому угроза по-прежнему реальна.