Глава «Росатома» Лихачев заявил, что угроза атак на российские АЭС имеет под собой почву

По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, российское руководство и силовые структуры предпринимают значительные усилия для обеспечения безопасности отечественных атомных электростанций, тем не менее угроза атаки на них по-прежнему реальна. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что предпринято немало шагов для того, чтобы обезопасить структуру российских атомных электростанций. Однако изредка случаются атаки на энергетическую инфраструктуру, прежде всего на сети вблизи атомных электростанций.

По мнению эксперта, в подобных условиях угроза остается ощутимой, особенно для АЭС на западном контуре страны, которые мобилизованы по высшему разряду готовности для защиты от любых атак с воздуха. Попытки таких ударов действительно происходят, поэтому угроза по-прежнему реальна.