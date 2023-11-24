Глава Роскачества Протасов заявил о сокращении фальсификата в стране

По словам главы АНО «Роскачество» Михаила Протасова, снижение доли фальсифицированной продукции в нашей стране достигло лучшего показателя в мире и составило 1-1,5%. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он добавил, что сократилось количество предприятий, которые фальсифицировали молочную продукцию.

По мнению эксперта, в следующем году будут проверены газированные напитки и энергетики на содержание сахарозаменителей, а также на полках торговых точек появится соответствующее ГОСТу растительное масло, утвержден государственный стандарт на школьную форму.