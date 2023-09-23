Глава Роспотребнадзора рассказала о цели подрыва Каховской ГЭС украинскими военным

На прилегающих к ней территориях должна была образоваться зона биологической опасности, с развитием различных эпидемий.

Анна Попова заявила, что серия ударов по плотине с последующим ее разрушением была направлена на то, чтобы подорвать биологическую безопасность региона. Для того, чтобы сохранить здоровье людей, ее ведомству пришлось предпринять титанические усилия. Работники Роспотребнадзора до сих пор ведут тщательный контроль за качеством воды, как питьевой, так и технической. Регулярно берутся пробы из колодцев, скважин, Северо-Крымского канала.

«Наши сотрудники продолжают контроль за обстановкой на данной территории», - подчеркнула она.

Ее слова привели РИА Новости. Попова добавила, что удержать регион от эпидемий удалось благодаря снабжению его питьевой водой, а также своевременному размещению местных жителей в пунктах эвакуации.