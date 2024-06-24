Глава Сергокалинского района покрывал сыновей несколько лет

В отношении главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, сыновья которого принимали участие во вчерашних атаках в республике, могут возбудить уголовное дело в связи с пособничеством террористам. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что в ходе допроса Омаров признался, что в течение нескольких лет знал, что его сыновья Осман и Адиль и племянник были радикалами. Прочие члены семьи их в этом не поддерживали, тем не менее никто не завил об их деятельности в правоохранительные органы.

Отмечается, что оба сына Омарова были участниками спящей ячейки. У чиновника есть еще шесть сыновей, которых в ближайшее время ждут допросы.