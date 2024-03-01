Глава Серпухова: режим ЧС муниципального характера введен в округе после пожара в жилом доме

Глава подмосковного Серпухова Сергей Никитенко в своих социальных сетях сообщил об итогах заседания комиссии по ликвидации ЧС после возгорания, которое произошло в доме №33 по улице Чернышевского.

По словам руководителя округа, в связи с инцидентом был введен режим ЧС муниципального характера с местным уровнем реагирования.

Фото: [ Соцсети Сергея Никитенко ]

Никитенко сообщил, что в подъезде, где загорелись квартиры, полностью перекрыли коммунальные ресурсы. Сейчас на месте работают сотрудники лаборатории УТНКР и силовых структур. Также было организовано дежурство.

Кроме того, глава рассказал о состоянии пострадавших жителей. Четыре человека остаются в медучреждении, их жизни ничего не угрожает.