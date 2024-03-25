Глава СК Бастрыкин: обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали показания о заказчиках

Обвиняемые в теракте в «Крокус Сити Холле» дали подробные показания о заказчиках преступления и тех, кто помогал его организовать, сообщил глава Следкома РФ Александр Бастрыкин на совещании с Владимиром Путиным.

Он отметил, что следствие полностью установило хронологию событий в «Крокусе».

Бастрыкин сообщил, что в результате теракта погибли 139 человек, 137 — на месте теракта, еще двое скончались в медицинских учреждениях. При этом от огнестрельных ран погибло 40 человек.

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо установить заказчиков, и выразил сомнения в том, что за преступлением стоит исламские радикалы из ИГИЛ*, хотя Запад пытается убедить в этом мировое сообщество.

22 марта в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске ворвались несколько террористов. Они открыли стрельбу по зрителям, собравшимся на концерт группы «Пикник», а позже устроили в здании пожар.

Непосредственных исполнителей преступления задержали, когда они двигались на автомобиле в сторону Украины.

* запрещенная в России террористическая организация