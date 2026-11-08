Россия и Иран планируют построить газопровод мощностью до 110 млрд кубометров в год

Россия и Иран рассматривают возможность строительства газопровода, мощность которого в долгосрочной перспективе может достичь 110 млрд кубометров газа в год. На первоначальном этапе стороны рассчитывают выйти на показатель 55 млрд кубометров в течение двух-трех лет. О таких планах заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в эфире иранской телерадиокомпании IRIB . Дипломат подчеркнул, что речь идет о развитии энергетического сотрудничества между двумя странами.

До создания полноценной газотранспортной инфраструктуры Москва и Тегеран намерены использовать промежуточную схему поставок через Азербайджан. Согласно озвученному плану, российский газ будет поступать на север республики, а Иран получит сопоставимый объем топлива с ее южной стороны. Такой механизм позволит организовать обмен газом без необходимости сразу строить отдельный трубопровод между Россией и Ираном. При этом конкретные сроки запуска обменных операций, объемы первоначальных поставок и финансовые условия соглашения пока не раскрываются.

Заявление Джалали прозвучало на фоне дальнейшего обсуждения российско-иранского сотрудничества. Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи направил президенту России Владимиру Путину послание, посвященное двусторонним отношениям и перспективам их развития. Энергетика остается одним из направлений взаимодействия Москвы и Тегерана. Вместе с тем строительство газопровода мощностью 110 млрд кубометров пока обозначено как долгосрочная цель, а не утвержденный проект с установленными сроками реализации. Сведения о стоимости строительства и маршруте будущей магистрали в заявлении посла не приводятся.