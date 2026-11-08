Родители могут получить до ₽1 млн от работодателя без налогов: кому положена выплата

Сенатор Волошин: помощь при рождении ребенка до ₽1 млн освобождена от НДФЛ

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Работающие родители могут получить от работодателя единовременную материальную помощь при рождении ребенка в размере до ₽1 млн без уплаты НДФЛ и страховых взносов. Ранее необлагаемый лимит составлял всего ₽50 тыс. Об изменении правил RT рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Александр Волошин. Сенатор уточнил, что повышенный предел распространяется на каждого ребенка, а перечислить деньги необходимо в течение первого года после его рождения.

«Новый лимит действует на каждого ребенка и позволяет компании направить на поддержку семьи значительно больше средств», — пояснил парламентарий. Чтобы помощь считалась единовременной, работодатель должен оформить ее отдельным приказом или распоряжением. При этом право на освобождение от налогов распространяется на каждого работающего родителя. Если мать и отец трудятся в одной компании, организация вправе перечислить каждому из них до ₽1 млн в пределах отдельного необлагаемого лимита. Таким образом, совокупная поддержка семьи при рождении одного ребенка теоретически может составить ₽2 млн.

Однако Волошин подчеркнул, что речь идет не об обязательном государственном пособии, а о добровольной выплате работодателя. «Решение о самой выплате и ее размере принимает работодатель», — отметил сенатор. Условия предоставления помощи могут быть прописаны в трудовом или коллективном договоре, внутренних документах организации либо установлены отдельным решением руководства. Размер поддержки зависит в том числе от финансовых возможностей компании. Сотрудникам, планирующим рождение ребенка, рекомендуется заранее уточнить наличие такой программы и порядок оформления документов. Само повышение необлагаемого лимита не означает, что все работодатели обязаны выплачивать сотрудникам по ₽1 млн.

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