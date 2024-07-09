Глава СК поручил доложить о деле девочки, пострадавшей на картинге в Подмосковье

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад по делу о травмировании десятилетней девочки в картинг-центре в Подмосковье, передает пресс-служба СКР.

ЧП случилось в августе прошлого года. Ребенок управлял гоночным транспортным средством. В какой-то момент девочка выехала с трассы и въехала в стену, которая не была оборудована барьерными щитами.

У пострадавшей были диагностированы переломы ног. Лечение заняло достаточно времени. Однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности, пожаловался отец девочки в соцсетях информационного центра СК.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело против велосипедиста, который сбил ребенка и скрылся.