Глава СК поручил возбудить дело из-за конфликта водителя и ребенка в подмосковной маршрутке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту конфликта между водителем маршрутки и ребенком в Подмосковье, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что в маршрутке, на которой ехал школьник, не работал терминал оплаты проезда. Водитель потребовал заплатить наличными или переводом, но у несовершеннолетнего не было такой возможности. Тогда мужчина ударил ребенка.

Отмечается, что по факту случившегося Главное следственное управление СК России по Московской области организовало доследственную проверку.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья получил серьезную травму головы в ходе конфликта в одном из столичных баров.