Житель Подмосковья получил травму головы в ходе конфликта в столичном баре

В Москве задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в нанесении тяжких травм жителю Подмосковья. Об этом со ссылкой на столичным главк МВД сообщает Агентство «Москва» .

Все произошло в одном из баров на улице Маросейка. Между мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой один из них ударил другого кулаком по лицу. Потерпевший упал и сильно ударился головой о пол.

Пострадавшего госпитализировали, а злоумышленник спешно покинул место происшествия. Сейчас фигурант заключен под стражу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что 29-летнего жителя столицы задержали по подозрению в избиении до смерти 47-летнего жителя Люберец.