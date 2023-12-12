Глава СНБО Украины потребовал сдать в архив натовские учебники по войне

Надежды Украины на контрнаступление не оправдались, заявил глава Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов, передает ВВС.

Он признал, что в мае на Украине перед началом контрнаступления все были слишком оптимистичны. По мнению Данилова, ВСУ действовали неправильно, поэтому все старые «учебники» по войне, в том числе натовские, «должны быть отправлены обратно в архив».

Глава СНБО выразил уверенность, что Украина продолжит «бороться за нашу свободу» вне зависимости от того, будет ли продолжаться военная помощь со стороны Запада. При этом он отказался назвать сроки нового возможного наступления ВСУ.

Также Данилов опроверг слухи о конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным.