Глава Союза потребителей Щелищ назвал способы избежать покупки смертельно опасного алкоголя

Из регионов РФ поступают сообщения о случаях отравления алкогольным напитком «Мистер сидр». Предприниматель, производящий данный спиртной напиток, задержан и его накажут по всей строгости закона. Глава Союза потребителей РФ Петр Щелищ рассказал, каких правил следует придерживаться при покупке алкогольных напитков. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в первую очередь следует приобретать продукцию крупных производителей.

Также он отметил, что при покупке продукции из малых пивоварен стоит опираться на опыт.

Щелищ подчеркнул, что в любом случае с алкоголем необходимо быть осторожным.