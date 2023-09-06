Глава Союза потребителей Шелищ назвал ответственных за взорвавшийся в школе пауэрбанк
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Сегодня в одной из школ Северной столицы случился взрыв, вызванный сдетонировавшим пауэрбанком. Пострадавших нет. Председатель Союза потребителей России объяснил, почему данные случаи не являются редкостью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, такие ситуации происходят из-за того, что отсутствует должный контроль безопасности продукции на рынке. Для этого следует в первую очередь отменить введенный Правительством РФ мораторий на проверки.
Эксперт считает, что подобные запреты приводят к неприятностям как для потребителей, так и для бизнеса.