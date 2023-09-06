Глава Союза потребителей Шелищ назвал ответственных за взорвавшийся в школе пауэрбанк

Сегодня в одной из школ Северной столицы случился взрыв, вызванный сдетонировавшим пауэрбанком. Пострадавших нет. Председатель Союза потребителей России объяснил, почему данные случаи не являются редкостью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, такие ситуации происходят из-за того, что отсутствует должный контроль безопасности продукции на рынке. Для этого следует в первую очередь отменить введенный Правительством РФ мораторий на проверки.

Эксперт считает, что подобные запреты приводят к неприятностям как для потребителей, так и для бизнеса.