Стали известны подробности об отравившейся пельменями в Красноярском крае семье

По данным администрации Красносопкинского сельсовета Назаровского района Красноярского края, семья, где от отравления после ужина пельменями погибли четверо детей, была обычной. Об этом сообщает NEWS.ru.

Уточняется, что родители работали и не были замечены за распитием алкогольных напитков.

Отмечается, что к ним уже приезжали представители прессы из Красноярска. Кроме того, магазин, где была куплена продукция, которой могла отравиться семья, находится на проверке.

Ранее юрист сообщила, какое наказание понесут ответственные за смерть детей в Красноярске.