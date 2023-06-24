Глава СВР Нарышкин дал оценку попытке вооруженного мятежа в России
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По словам руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину не удалось начать в нашей стране гражданскую войну. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он подчеркнул, что жители РФ показали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи.
Нарышкин добавил, что попытку предательства за спиной сражающейся на фронте армии нельзя оправдать никакими былыми заслугами.