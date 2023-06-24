Глава СВР Нарышкин дал оценку попытке вооруженного мятежа в России

По словам руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину не удалось начать в нашей стране гражданскую войну. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он подчеркнул, что жители РФ показали гражданскую зрелость, способность отличить правду от лжи.

Нарышкин добавил, что попытку предательства за спиной сражающейся на фронте армии нельзя оправдать никакими былыми заслугами.