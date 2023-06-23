Киев планировал провести ее весной 2022 года, и начало СВО со стороны России ее вовремя предотвратило.

По утверждению Сергея Нарышкина, информация о планах Киева постоянно поступала в российскую Службу внешней разведки. Затем, уже после начала боевых действий, были обнаружены реальные документы, которые говорили о том же самом.

«В Киеве было принято решение и вокруг Донбасса сконцентрировались серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить», - сообщил он.

Руководитель разведслужбы указал, что карательные действия должны были начаться с одобрения либо даже прямой подачи Запада. Начавшаяся операция привела бы к большому количеству жертв среди жителей ЛДНР.