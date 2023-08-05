Глава украинского Совбеза назвал слишком сложным для страны создание ядерного оружия
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Для Украины это будет непосильным процессом, так считает Алексей Данилов.
Он указал, что восстановление ядерного потенциала будет сложным не столько по политическим причинам, сколько по технологическим.
«Те межконтинентальные ракеты, которые были на территории нашей страны, - это сложная вещь», - заявил секретарь Совета Безопасности Украины в эфире телемарафона, который устраивали украинские каналы.
Он также призвал всех быть реалистами и не уповать на подобный источник ядерного оружия. По его словам, ряд стран Запада в свое время не сами создали эти вооружения, а получили их от своего союзника. Данилов отказался говорить, доступен ли для Киева такой путь получения подобного оружия. Он упомянул, что работа в этом направлении будет очень тяжелой и ответственной.