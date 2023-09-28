Глава украинской разведки рассказал о пешем наступлении ВСУ

По его утверждению, летнее контрнаступление украинской армии проводится преимущественно в пешем порядке.

ВСУ приходится на ходу менять тактику своих боевых действий из-за высоких потерь. Поставки техники с Запада не способны радикально изменить ситуацию на фронте. Поэтому военнослужащим приходится идти в бой по большей части своим ходом, без поддержки техникой. Слова руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины привела газета Wall Street Journal.