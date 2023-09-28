Глава украинской разведки рассказал о пешем наступлении ВСУ
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По его утверждению, летнее контрнаступление украинской армии проводится преимущественно в пешем порядке.
ВСУ приходится на ходу менять тактику своих боевых действий из-за высоких потерь. Поставки техники с Запада не способны радикально изменить ситуацию на фронте. Поэтому военнослужащим приходится идти в бой по большей части своим ходом, без поддержки техникой. Слова руководителя Главного управления разведки министерства обороны Украины привела газета Wall Street Journal.
«К сожалению, большая часть нашего наступления сейчас проходит пешком», - заявил Кирилл Буданов.