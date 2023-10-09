Глава украинской спецслужбы рассказал подробности гибели экипажа угнанного из РФ вертолета

Бортмеханика и штурмана вертолета Ми-8, который был угнан на Украину, ликвидировали бойцы военной разведки.

Руководитель Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов подтвердил, что двое вертолетчиков не были соучастниками угона машины. Они до самого конца не были в курсе намерений пилота. Уже после посадки Кузьминов сообщил, что они окружены украинскими солдатами и про бесполезность сопротивления.

«Напарники пилота сначала разозлились, а потом попытались убежать. В результате обоих ликвидировали сотрудники военной разведки», - указал он.

Это заявление привел в своем микроблоге один из российских военкоров, Максим Коц. Об угоне вертолета из России стало известно в начале сентября. В отношении его виновника возбуждено уголовное дело о государственной измене.