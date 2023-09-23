Глава украинской спецслужбы признал слабые ожидания Украины от американских танков

Он сообщил, что долго на передовой эта техника долго не протянет, и ее обязательно подобьют.

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что не строит особых иллюзий насчет танков Abrams, которые Киев должен начать получать от Соединенных Штатов уже на следующей неделе. В условиях стандартного общевойскового боя они долго не протянут и будут подбиты. Для их использования надо планировать специальные операции с особыми условиями.

«Они должны применяться в очень специфических операциях, потому что если их использовать на передовой, то долго они не проживут», - подчеркнул он.

Его слова привел портал Warzone. Буданов добавил, что ракеты ATACMS также не в состоянии что-то поменять в ходе конфликта, поскольку для хорошего эффекта они должны поставляться с Запада сотнями. Он также признал в большой дороговизне и слабой эффективности средств ПВО Украины, за счет чего не удается изменить обстановку в воздухе.