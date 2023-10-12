Глава военной разведки Украины заявил, что ВСУ не сумели следовать «графику боевых действий»

Кирилл Буданов сделал странное заявление. Он сообщил, что украинская армия не сумела следовать планам боевых действий. Она выбилась из графика.

При этом руководитель Главного управления министерства обороны уточнил, что это «выбивание» не имеет никакого отношения к отставанию.

«Не отстаем, а выбились. Это совсем другое толкование», - указал Буданов.

Его слова привела «Украинская правда». Высокопоставленный военный не стал пояснять, что именно он подразумевает под таким определением и в чем оно выражается.