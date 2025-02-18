Глава Запорожской области рассказал об угрозах Русскому миру в случае заморозки конфликта на Украине

Если заморозить боевые действия на Украине, то это несет большую угрозу всему Русскому миру. Об этом заявил Евгений Балицкий, глава Запорожской области, его точку зрения привел ТАСС.

Губернатор заявил, что он против любых соглашений типа Минских либо Хасавюртовских, которые замораживают военные действия, не предотвращая их в дальнейшем.

«Русский мир, если мы остановим войну, будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье», — указал он.

Балицкий добавил, что при заморозке боевых действий страдает сама конструкция мира и безопасности. Конфликт уходит в отложенную стадию, но решать его приходится уже следующим поколениям.

Ранее Балицкий заявил, что работа Запорожской АЭС сможет быть продолжена после того, как ВСУ отбросят на значительное расстояние. Украинских военных надо отодвинуть от ЗАЭС на то расстояние, с которого они не смогут дотянуться до ядерного объекта ствольной артиллерией.