Балицкий озвучил главное условие для запуска Запорожской АЭС

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о том, Запорожскую АЭС смогут запустить в работу только после того, как украинцы будут отброшены от объекта на значительное расстояние. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ.

Руководитель уточнил, что ЗАЭС начнет функционировать после того, как неприятеля отодвинут на дистанцию, с которой до объекта не сможет добить ствольная артиллерия. Как сообщала 12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова украинцы атаковали с помощью беспилотников и обстреляли из минометов колонну с российскими военными и экспертами секретариата МАГАТЭ, которые должны были сменить своих коллег на Запорожской АЭС. Кроме того, они попытались ударить по объекту с помощью беспилотников, один из которых не долетел до энергоблока всего лишь 300 метров.

А 14 февраля украинцы нанесли артиллерийский удар по Запорожской тепловой электростанции. В результате атаки без света остались свыше 50 тыс. абонентов.