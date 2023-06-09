Глава Запорожской области сообщил о создании народного ополчения

«Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона. Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать. Эти качества особенно ярко проявляются в трудные времена», – написал Балицкий в соцсетях.

Ополченцы совместно с полиций и военной прокуратурой приступят к патрулированию территории.

В последние дни ВСУ особенно активно действуют на Запорожском направлении. Однако все попытки прорыва оказались безуспешными, противник понес значительные потери в людях и бронетехнике.

Балицкий назвал действия ВСУ «крайне неразумными». Он отметил, что если украинцы будут терять до трех рот за одну атаку, то вскоре их «разберут на атомы».