Глава Запорожской области сообщил о создании народного ополчения
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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о создании в регионе народного ополчения.
«Сегодня первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям нашего региона. Уверен в открытости сердец наших земляков, их стойкости и желании помогать. Эти качества особенно ярко проявляются в трудные времена», – написал Балицкий в соцсетях.
Ополченцы совместно с полиций и военной прокуратурой приступят к патрулированию территории.
В последние дни ВСУ особенно активно действуют на Запорожском направлении. Однако все попытки прорыва оказались безуспешными, противник понес значительные потери в людях и бронетехнике.
Балицкий назвал действия ВСУ «крайне неразумными». Он отметил, что если украинцы будут терять до трех рот за одну атаку, то вскоре их «разберут на атомы».