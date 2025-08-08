Главе крымского санатория дали внушительный срок за взятку стройматериалами

Один из руководителей санатория «Судак», который находится в Крыму, получил 7,5 лет лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на заявление, сделанное управлением Федеральной службы безопасности по Черноморскому флоту. По мнению правоохранителей, один из руководителей санатория «Судак» получил взятку в виде стройматериалов для строительства своего дома на сумму более чем в 800 тыс. руб. Вдобавок к этому, он задействовал при строительстве своих подчиненных. Его обвинили в получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, а также служебном подлоге.

«Феодосийский городской суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — указали журналистам.

