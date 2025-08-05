Иностранец получил год колонии за осквернение Вечного огня в Туле

Тульский областной суд приговорил гражданина Азербайджана к году колонии-поселения за осквернение Вечного огня у мемориала героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

26 марта в Туле у мемориала «Героическим защитникам города в годы Великой Отечественной войны» произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Гражданин Азербайджана, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, осквернил Вечный огонь. Его действия зафиксировали очевидцы, которые сразу сообщили о происшествии в правоохранительные органы.

Нарушителя задержали сотрудники ФСБ и Центра по противодействию экстремизму. В суде он полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Однако это не спасло его от наказания — суд квалифицировал действия как реабилитацию нацизма (ст. 354.1 УК РФ) и назначил год лишения свободы в колонии-поселении.

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